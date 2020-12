Minori: il sindaco Reale invita a usare la pagina Fb “La luce del Natale” per essere più vicini

Minori (Costiera amalfitana). Pubblichiamo un messaggio dell’amministrazione comunale e del sindaco Andrea Reale: “L’emergenza pandemica quest’anno non ci permetterà di realizzare dal vivo le classiche manifestazioni che il Comune di Minori ha sempre organizzato nel periodo natalizio (ad esempio i saggi delle scuole, lo spettacolo della Scuola di Musica e della scuola di Danza, il concerto della Banda, le zampogne, la commedia, le tombolate…). E’ un momento di grande responsabilità civile che ci impone, a malincuore, di fermarci e di trovare forme diverse di arte. E’ per questo che abbiamo creato la pagina Facebook La luce del Natale, già molto attiva grazie alla partecipazione di tante persone. Vi invito perciò ad utilizzare questo strumento per non far mancare nemmeno quest’anno la vostra presenza, come associazioni sempre presenti sul territorio, inviando le vostre clip che saranno pubblicate e pubblicizzate attraverso i nostri canali di comunicazione. Sarà un Natale diverso, i cui sacrifici ci porteranno (lo speriamo vivamente) a riprenderci la nostra normalità. Insieme riusciremo a farcela e abbiamo dimostrato che lo possiamo e lo sappiamo fare.

Grazie del vostro aiuto.

L’Amministrazione Comunale”.