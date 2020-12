Minori, il dottor Mansi vince il Premio “Inventors” 2020. Ha creato un Gps per la sincronizzazione del cuore

Minori. E’ stato assegnato al dottor Tommaso Mansi, originario di Minori, il Premio ‘Inventors of the year 2020’ di Siemens, per la realizzazione di un Gps per la sincronizzazione del cuore. Mansi, con il suo gruppo di ricerca, è riuscito a sviluppare un gemello digitale del cuore così da consentire, in caso di intervento chirurgico, di avere una guida digitale in tempo reale. Si tratta di una svolta per la medicina di precisione. «L’accurato posizionamento di elettrodi sul cuore di un paziente è di grande importanza affinché la terapia di risincronizzazione cardiaca abbia successo. Il nostro gemello digitale ha la potenzialità di dare guida predittiva in tempo reale. Il medico potrebbe utilizzarlo come Gps per posizionare in maniera corretta gli elettrodi» spiega Mansi a La Città di Salerno.

Il medico trapiantato negli Stati Uniti dopo essere stato per diversi anni a Nizza, è alla guida di un gruppo di ricerca sulla terapia guidata con immagini e si sta focalizzando sullo sviluppo delle tecnologie di futura generazione: «Il focus della mia ricerca si concentra sull’intelligenza artificiale, robotica e informatica, con lo scopo di sviluppare soluzioni che consentano procedure con immagini guidate di futura generazione». Nella sua carriera professionale Mansi ha ottenuto altri premi importanti come il ‘NJ Thomas Alva Edison Patent Award’ nel 2015 e nel 2019 per il lavoro sulla simulazione personalizzata di interventi alla valvola mitrale oltre che tre premi Miccai per giovani scienziati.