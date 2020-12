Minori, emanata l’ordinanza per la messa in sicurezza dell’area, a partire dalla percorribilità stradale. Si procederà a partire dalla prossima settimana.

A seguito del crollo di una porzione dell’antica cartiera in località Pioppi di Minori, l’Amministrazione Comunale comunica di aver emesso immediata ordinanza per la messa in sicurezza dell’area, interessando i privati proprietari e gli enti competenti, con particolare interessamento dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

E’ stato così concordato il sollecito intervento necessario a ristabilire le condizioni di sicurezza, a partire dalla percorribilità stradale, e già dai primi giorni della prossima settimana si procederà in merito, nell’intento di garantire a tutti i residenti normali condizioni di fruibilità dell’intera zona.

Va anche aggiunto che è pienamente in corso il procedimento per la realizzazione della strada di collegamento con la frazione Villamena, per la cui progettazione verrà conferito incarico entro la fine dell’anno, così da realizzare l’attesa implementazione della rete viaria da cui nessuna zona di Minori resti esclusa. Il tutto, naturalmente e doverosamente, nel segno della completa tutela dal rischio idrogeologico, a garanzia dell’incolumità delle persone e dei beni.

Questo ennesimo impegnativo sforzo vede ancora una volta ripagato il lavoro che l’Amministrazione non cessa di profondere, pur nella difficile situazione del paese, per assicurare risposte concrete e rapide alle esigenze della città e dei cittadini.