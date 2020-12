Minori e Costa d’Amalfi i detriti in spiaggia segno d’allarme

Minori, Costiera amalfitana. Qui, ma anche a Maiori, Atrani e Amalfi in minor modo la mareggiata ha riversato sulla spiaggia di tutto .Come si presenta il mare dopo la mareggiata? Legna, detriti e rifiuti vari

In soli 20 passi , 13 retine di cozze, due cassette di polistirolo, 4 cannucce, 3 bottiglie,una capsula per caffè, due borre, due accendini, una infradito e una serie infinita di tappi, pezzi di plastica , monouso, frammenti di cime e tanto tanto altro. Siamo in piena emergenza! Foto bellissima di Sergio Aresi