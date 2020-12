Minori, dopo il crollo scatta la diffida per i privati.

La vecchia cartiera è senza ombra di dubbio uno dei simboli del paese costiero, quanto meno di quella Minori operaia e laboriosa che per anni ha lavorato per realizzare un prodotto unico e di qualità. Il crollo avvenuto nel pomeriggio di lunedì, che ha interessato parte dello stabile che si sviluppa su tre livelli per una superficie totale di circa 500 metri quadrati, è stato solo l’ultimo sciagurato episodio che ha interessato la struttura. Lo scorso 7 ottobre un vasto incendio ha distrutto quel che rimaneva della parte interna della vecchia cartiera. Non è detto che possa esserci un legame tra il crollo, che ha provocato anche la caduta di una gran quantità di materiale nell’alveo del fiume Reginna Minor, e l’incendio di due mesi fa.

Di certo l’incuria e lo stato di abbandono sono tra le principali cause di quanto accaduto lunedì nel comune costiero. Un episodio simile si è verificato anche nel luglio del 2009 quando le altissime fiamme spaventarono la popolazione di Minori, con ben 800 persone che dovettero lasciare la propria abitazione per motivi di sicurezza. Quel che è certo è che una mastodontica struttura come quella dell’ex cartiera, che potrebbe avere un enorme potenziale a livello commerciale, deve essere ripristinata prima di tutto per una questione di sicurezza. Il sindaco Andrea Reale ha annunciato, infatti, che sarà notificata ai proprietari per la pronta messa in sicurezza dell’intero edificio e lo sgombero immediato del materiale dall’alveo del fiume. Questo, però, non restituirebbe alla vecchia cartiera il valore che merita. Gli organi preposti dovrebbero lavorare per una riqualificazione seria dello stabile.

Fonte La Città di Salerno