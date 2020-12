Minori, crollo della vecchia cartiera. Agostino Ingenito: “Un sito artigianale che andava valorizzato”

Il giornalista Agostino Ingenito, esperto del settore turistico e operativo ricettivo, interviene con un post sulla sua pagina Facebook riguardo al crollo della vecchia cartiera a Minori: “In costiera amalfitana crollano esempi della nostra antica cultura manifatturiera della carta. Qui il crollo dell’ex cartiera Amorino di Minori ma luoghi simili ed abbandonati sono tanti, incastonati tra valloni ed insenature. Una politica illuminata seria avrebbe potuto valorizzare questi ex siti artigianali e che rappresentano il sacrificio di secoli e generazioni che erano riusciti a combinare l’ingegno con l’utilizzo di risorse naturali.

La Costiera Amalfitana è stata destinataria di ingenti risorse soprattutto per il dissesto idrogeologico ma sono tanti i cantieri mai partiti. I progetti spesso fermi nei cassetti dei Comuni e degli enti che non riescono a governare i procedimenti burocratici limitandosi al tradizionale lamento e richiesta poi urgente di interventi di protezione civile nei tanti casi di smottamenti e frane aumentate negli ultimi anni anche per i tanti incendi boschivi. Cosa deve succedere ancora perché gli enti locali mettano da parte la logica di campanile ed agiscano in sinergia per mettere in sicurezza il territorio? A che punto sono le progettazioni e le stazioni appaltanti per l’avvio dei lavori?”.