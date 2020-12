Minori, Costiera amalfitana . Facciamo gli auguri di felicissimo compleanno a Franco Mancieri , insegnante di cucina all’alberghiero Virtuoso di Salerno e Priore dell’Arciconfraternita del SS Sacramento di Minori.

Un pezzo di ragazzo, sempre disponibile per il sociale, per il quale i Confraterniti hanno grande stima e rispetto.

Buon compleanno (non vogliamo sapere quanti) da Giovanna e Gaspare