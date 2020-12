Minori, alle 18.30 l’ultimo Consiglio Comunale del 2020 in diretta streaming. Nel corso della serata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, a Minori, in Costiera Amalfitana, si terrà l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno. A partire dalle ore 18.30 il Consiglio sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Minori.

All’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta consiliare del 30.11.2020;

2. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1, lett.E) – del D.Lgs. 267/2000, relativo lavori di urgenza di ripristino cabina elettrica mt a servizio del depuratore in località “grotta” – art. 163 D.Lgs. N. 50/2016.

3. Art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.Mm. E ii. – riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Liquidazione delle somme spettanti alla parte attrice nonché per le competenze professionali dei procuratori disposte

con sentenza n.458/2020 del tribunale di Salerno;

4. Affidamento servizi cimiteriali nella forma in house providing alla società “Miramare Service s.r.l.”- approvazione modalità gestionali ex art.34, comma 20, del D.L. 179/2012;

5. Ratifica delibera di giunta comunale n.100 del 18.11.2020 avente ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione ai sensi del comma 4, art.175 del d.Lgs.267/2000;

6. Art.20 d.Lgs.175/2016 – revisione ordinaria partecipazioni pubbliche;

7. Comunicazione al consiglio comunale delle variazioni di giunta comunale al bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell’ art.175, comma 5/bis e dell’ art.166 del D.Lgs 267/2000;

8. Tari (tassa sui rifiuti) – approvazione del piano economico finanziario (pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 ai sensi della deliberazione dell’autorità 443/2019/r/rif e ss. Mm. Ii.”;

9. Delibera di c.c.n. 16 dell’11.06.2020 <<approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato variante alla ss. 163 “amalfitana” tra gli abitati di minori e maiori in località torre Mezzacapo. Richiesta alla regione Campania di variante al piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino – Amalfitana (put) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R.C. N.1 del 19.01.2007>> – rettifica errori materiali”;

10. Revoca della deliberazione c.C. N.41 del 29.10.2020 “approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio sulle valutazioni di incidenza tra i comuni di Minori, Ravello, Atrani e Maiori ai sensi all’art. 1, comma 4 della l.R. 16/2014.” – manifestazione di interesse per l’adesione alla “convenzione per la gestione in forma associata per l’esercizio delle funzioni di valutazione d’incidenza previste dall’art.1, comma 4 e 5 della l.R. Della Campania n.16/2014 e dall’art.4, commi 1 e 2 della l.R. Della Campania n.26/2018, con delega all’ente parco regionale dei monti lattari quale soggetto attuatore ed autorità competente”.