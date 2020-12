Minori, al via le domande per i buoni spesa. Ecco come fare

Riceviamo e pubblichiamo

È partita a livello nazionale la seconda tranche di fondi per l’assegnazione dei buoni spesa secondo quanto disciplinato dall’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 28 marzo 2020, ed anche il Comune di Minori ha appena pubblicato l’avviso con i requisiti per i beneficiari. L’assessorato alle politiche sociali puntualizza che mentre nel marzo 2020 il bando contemplava criteri più elastici, vista l’improvvisa emergenza, in questa seconda deliberazione giuntale si è invece proceduto all’individuazione di condizioni dettagliate che direzionano la misura esclusivamente a favore di chi davvero ha avuto riduzioni di reddito in seguito alla pandemia, al fine di rendere questa misura un vero e proprio ristoro compensativo, rimanendo comunque di tipo occasionale.

CLICCA QUI per il bando

CLICCA QUI per scaricare il modello della domanda