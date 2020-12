Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli città affollate in Italia per le spese di Natale e il Covid ringrazia , questi i commenti dei lettori di Positanonews Le riaperture dei negozi e il bel tempo hanno portato in strada moltissime persone a caccia di regali. Pieni i tavoli di bar e ristoranti in quasi tutta Italia , non in Campania dove si è rimasti arancioni.. Inevitabile come sarà inevitabile un picco del coronavirus Covid-19 a gennaio-febbraio, ma almeno saremo preparati. In attesa del vaccino e di cure più efficaci e deospedalizzazione consigliamo di fare molta attenzione: distanziamento, mascherina e lavarsi le mani. Senza drammatizzare è così se vi pare..