RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE

Oggi sarà una giornata di relativa pausa, nuvolosità e pioggerella nella prima mattinata e poi si affaccia il sole. Domani inizia a formarsi una depressione mediterranea che avrà il pieno sviluppo Sabato (immagine), pertanto Venerdì aumento della nuvolosità e probabilità di pioggerelle, Sabato ancora nuvolosità e qualche pioggia più abbondante, Domenica prevalenza di nuvole e pioggerella, migliora nel pomeriggio. Venti deboli da SW oggi, in rinforzo da S-SW domani e Sabato, in rotazione da NW per domenica. Temperature senza variazioni apprezzabili.

