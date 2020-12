Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Ecco le previsioni da oggi a domenica.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Ancora una depressione mediterranea condizionerà il tempo in questo fine settimana, scendendo dal mar Ligure verso Sud e poi verso Est. Oggi giornata molto nuvolosa con qualche momento soleggiato e qualche debole pioggia. Venerdì la depressione passa davanti alle nostre coste in mattinata quindi cielo coperto e piogge moderate fino al pomeriggio, miglioramento fino alla mattinata di sabato, ancora presenza di nubi nel pomeriggio e miglioramento dalla

serata. Domenica con prevalenza di sole. Venti a tratti moderati ed in continua rotazione. Temperatura tra gli 8 ed i 12 gradi.

Tra sabato 5 e martedì 8 sono caduti, a Piano di Sorrento, 108 millimetri di pioggia . Tenendo conto che la piovosità media annua è di circa un metro, in tre giorni è caduto un decimo dell’intero quantitativo annuo.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento. Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.