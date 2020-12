Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Ecco le previsioni da oggi a mercoledì.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

Causa depressione che stazionerà al Nord per diversi giorni, settimana nuvolosa e piovosa. Oggi piogge deboli alternate a schiarite parziali, Martedì piogge più insistenti dalla tarda mattinata e fino alla nottata, vento in rinforzo da Sud. Mercoledì ancora nuvole e piogge deboli, vento moderato da W. Temperature tra i 9 ed i 14 gradi, in diminuzione lieve da mercoledì.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento. Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina