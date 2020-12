Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Quelle che seguono interessano le giornate di oggi, sabato e domenica.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE

Una zona ciclonica va via ed una già è in arrivo. Pausa di pioggia per oggi e sabato mattina, poi ancora acqua. Oggi giornata con

prevalenza di sole , sabato aumento della nuvolosità e probabile pioggia debolissima , domenica pioggia consistente nella mattinata, parte centrale della giornata. Venti in aumento da SW, aumento della temperatura fino a sabato pomeriggio, poi in calo.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento. Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.