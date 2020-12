RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE

Sta arrivando una vastissima depressione che ci interesserà, in modo diretto, dal 28 portandoci vento ed aria fredda. Attualmente una depressione mediterranea è sul mar Ligure e ci porta tante nuvole, piogge non forti ed un primo calo termico. Oggi nuvolosità irregolare con debolissime piogge e qualche schiarita, specialmente nel pomeriggio. Peggioramento in nottata. Sabato tantissime nuvole e pioggia debole. Domenica ancora nuvole e pioggia più insistente .Venti: oggi da W , domani da Sud- Ovest, domenica da Nord. Temperatura in leggero calo. BUON NATALE A TUTTI!!!

Dott. Teresa Farina