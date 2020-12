Meta. Villa Simpliciano, dieci anziani guariti riprendono il Covid. Sono di nuovo positivi ( ma stanno bene)

Meta ( Napoli ) . Questo Covid è a volte ballerino, guariti che tornano positivi al coronavirus Covid-19 . Così 11 pazienti di Villa Simpliciano sono nuovamente positivi. Allarme soprattutto tra i familiari degli ospiti della struttura assistenziale di Meta. Ma a tranquillizzare tutti interviene il direttore sanitario della residenza che accoglie 30 under 60 affetti da disabilità e patologie psichiatriche, Giuseppe Califano.

“Si tratta di pazienti che il 18 novembre scorso si sono sottoposti al secondo tampone di guarigione risultato negativo – chiarisce il direttore sanitario – per scrupolo ho chiesto di eseguire un ulteriore tampone che per 11 dei nostri ospiti ha dato esito positivo”.

Ma come può essere? “Ho chiesto delucidazioni in merito al referente dell’Asl Napoli 3-Sud per le Rsa, Antonio Coppola – aggiunge Califano – il quale mi ha spiegato che può succedere se rimane in circolo nell’organismo un residuo del virus. Comunque mi ha tranquillizzato spiegandomi che probabilmente già i prossimi test torneranno ad essere negativi”.

Il direttore sanitario di Villa Simpliciano tiene anche a puntualizzare che tutti i pazienti e gli operatori sanitari sono asintomatici e stanno bene, mentre altri 4 sono stati dichiarati guariti.

Bisogna dire che stanno tutti bene, come pure gli anziani nella Casa di Riposo San Michele a Piano di Sorrento, compreso il nostro amico che non vede l’ora di festeggiare i 103 anni