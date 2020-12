Meta-Positano, la buona notizia di Egidio Casola: “Siamo negativi!”

Meta-Piano di Sorrento-Positano. Una buona notizia per Egidio Casola. “Siamo NEGATIVI. La scelta precauzionale di sospendere momentaneamente l’attività ci ha premiato con i risultati di oggi. Nel più breve tempo possibile sarà comunque predisposta la sanificazione dei locali in vista della riapertura. Purtroppo per me dovrò comunque aspettare un nuovo tampone di controllo perché ancora a stretto contatto col positivo, ma attualmente siamo tutti senza sintomi ed in buone condizioni di salute. Rispettando gli altri rispetti te stesso. Ci rivedremo presto”.

Qualche giorno fa abbiamo riportato il post di Egidio, che ha deciso di chiudere il famoso negozio di barbiere sul Corso Italia, sul lato destro venendo da Piano di Sorrento verso Vico Equense, per essere entrato in contatto con un positivo. Ora la bella notizia. Per maggiore completezza sotto si può leggere anche il post della scorsa volta.