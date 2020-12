Meta, per Natale dona panettoni all’ospedale di Sorrento. Il bel gesto di Roberto Pelliccia, proprietario del bar Antonietta

Un bellissimo gesto quello di Roberto Pelliccia, proprietario del bar “Antonietta” di Meta, che nel giorno di Natale – come riporta “Il Corrierino” – ha voluto regalare dei panettoni all’ospedale di Sorrento per i medici e gli infermieri che anche durante queste feste hanno dedicato gran parte del loro tempo all’assistenza dei pazienti. Roberto Pelliccia ha dichiarato: “Ho amici nel mondo sanitario e durante questa emergenza mi hanno raccontato di tutte le difficoltà legate al proprio lavoro. Ho pensato di fare qualcosa per loro”. E nel giorno di Natale Pelliccia ha deciso anche di donare dei dolci per allietare i pasti solidali messi a disposizione dal comune di Meta.