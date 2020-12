Meta. Pasquale Cacace “Tito se si ricandida rivince, ma sono sicuro che finirà il mandato”. Angela Aiello candidata sindaco?

Meta, costa di Sorrento. Una tranquilla mattinata nella cittadina della Penisola sorrentina questa domenica . Sentiamo Pasquale Cacace sempre calmo e saggio, da vice sindaco, posto che ha ceduto a Rossana Testa, ad assessore alle attività produttive, delega data a Roberto Porzio, ora con le deleghe alla protezione civile e informagiovani, non fa una grinza, insomma vari movimenti di deleghe da parte di Tito, anche per cercare di allargare il consenso a parte della minoranza, spazi ridotti? “Gli spazi uno se li deve conquistare e l’impegno per la pubblica amministrazione deve prescindere dalle deleghe, le rotazioni fanno parte della vita politica e il sindaco valuta cosa fare”. Cacace è dato per uno dei possibili candidati sindaci per la prossima tornata elettorale, ma si parla più volte di dimissioni di Peppe Tito, che ha anche ruoli sovracomunali , nella Città Metropolitana di Napoli e nell’Ente Idrico della Campania, e lui stesso sembra aver accennato a qualcosa . Motivo? Se si dimette entro due anni e mezzo dall’elezione ( cioè entro il 2021, ndr ) potrebbe ricandidarsi, altrimenti vige la legge del doppio mandato “Non credo che faccia una cosa del genere, se si ricandida rivince, ma sono sicuro che finirà il mandato”. Intanto Tito è stato visto con Angela Aiello in Piazza Lauro e sempre di più a lei vengono dati incarichi di rappresentanza, come alla Fondazione Sorrento per i tamponi per il coronavirus covid-19 della MSC di Aponte “Credo che sia prematuro e destabilizzante parlare di elezioni ora, abbiamo molto da fare, pensiamo a lavorare e al futuro del paese che vive questo difficile momento”