Meta, il messaggio di tenerezza e di speranza inviato dal sindaco nelle case di ciascun cittadino.

Carissimo/a,

mi prendo la libertà di entrare in CASA TUA…

Concedimi l’opportunità di esprimerTi il mio più VERO ringraziamento per quell’aiuto “RESPONSABILE” che hai saputo darmi in questi mesi che ci hanno visto affrontare questo “nemico”, invisibile, invasivo ed oltremodo subdolo.

Questa per me è stata un’esperienza di grande crescita sotto il profilo professionale.

Ho avuto modo di comprendere pienamente il ruolo da Te affidatomi: essere il CAPITANO di una grande squadra… la NOSTRA META! Il Tuo CAPITANO!

Un vero capitano si prende cura dell’intera squadra sapendo cogliere forze e fragilità. Mi sono trovato a dover mettere da parte l’uomo, il padre di famiglia, il compagno di vita, il figlio per dare spazio al ruolo ISTITUZIONALE che rappresento. Ho dovuto dar forza alla “mia forza” per essere quel capitano accorto, ponderato, sicuro finanche severo che la mia META si aspettava che fossi. E proprio da quest’aspettativa che hai riposto in me, ho tratto la spinta, la grinta, spesso anche il coraggio, per cercare di essere all’altezza della situazione. Ho ascoltato, osservato i comportamenti della mia gente, prendendo e apprendendo un piccolo tesoro da ciascuno: l’essenzialità e la forza delle esperienze vissute dai “SENIOR” della mia comunità; la creatività e l’instancabilità dagli UOMINI e delle DONNE che trainano l’economia della NOSTRA META.

… ma soprattutto l’innocenza e l’immensità dal sorriso dei bambini, veri protagonisti di un’epoca storica senza precedenti.

Loro che hanno sacrificato esperienze, relazioni, condivisioni, ma che saranno persone migliori degli adulti di oggi, perché custodi di emozioni vere, concrete, profonde.

Gli stessi bambini che si troveranno anche a vivere la magia del Natale con meno “fronzoli” degli anni precedenti, ma con la stessa voglia e lo stesso bisogno di viverne ogni “SCINTILLA”.

Sei TU, caro bambino, il CENTRO di questo momento e di questo NATALE, che grazie a TE brillerà quest’anno di una luce diversa, più intensa, e che saprà commuovere e rasserenare gli adulti, primo fra tutti me, ogni volta che ci si fermerà a guardarla.

Siete le STELLE di questo NATALE… GRAZIE per la vostra LUCE!