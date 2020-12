Meta, consiglio di Capodanno: dopo le dimissioni di Rosanna Testa subentra Mormile

Nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Meta rientra anche la voce “surroga-convalida Consigliere Comunale”. Il consiglio terrà il 30 dicembre alle ore 11:00 e, tra le altre cose, vedrà l’accoglienza del nuovo consigliere di Giunta, Raffaele Mormile.

L’ex vice sindaco dell’Amministrazione Tito, Rosanna Testa, ha lasciato la Giunta circa una settimana fa, ed ha protocollato le proprie dimissioni dell’esecutivo. Al suo posto entra in consiglio comunale il primo dei non eletti, Raffaele Mormile. Non si conosce al momento il motivo che ha portato la Testa a lasciare la prestigiosa carica, anche in considerazione del fatto che è stata sempre considerata alter ego e persona di fiducia del sindaco.

CLICCA QUI per l’ordine del giorno.

Le dimissioni di Rosanna Testa sono dovute a fibrillazioni in Giunta o agli equilibri di potere per le prossime elezioni comunali? L’unica certezza è che Angela Aiello riconferma sempre più la posizione di rappresentanza dell’amministrazione, vista anche la sua presenza a Villa Fiorentino per la consegna simbolica dei tamponi da parte dell’MSC.