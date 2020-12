Meta, arrivano le 500 in versione natalizia da Positano.

“Quest’idea è nata grazie ai nostri amici di Positano – ci ha detto Roberto Porzio, delegato a Sport, Spettacolo ed Attività Produttive a Meta – che mi hanno assecondato. Meta non poteva mancare da questa bellissima iniziativa. Partiamo da qui, poi andiamo in piazza Casale dove faremo una breve sosta, ci prolunghiamo a piazza Scarpati, lato mare così potremo realizzare qualche scatto fotografico, e concludiamo in piazza Vittorio Veneto, ossia al mulino. Così poi il giro prosegue ed arriveranno a Piano, Sant’Agnello e Sorrento”.

“Questa iniziativa sarà la prima di una lunga serie – ha annunciato il Presidente del “Club 500 Positano” -. L’iniziativa è nata con il Comune di Positano, perché abbiamo fatto Babbo Natale per i bambini di Positano, e da cosa è nata cosa”.

“In totale siamo nove soci, con nove macchine. Ognuno ha fatto il suo su ogni macchina ed ognuno ha dato una mano per ogni macchina. Ci siamo divertiti per due ore al giorno nell’arco di venti giorni. I pacchi come li vedete adesso sono belli, estetici, ma dentro non c’è nulla. Ogni macchina è diversa dall’altra”.