Meta: approvati i sostegni al fitto delle abitazioni. Leggi avviso

Meta (Napoli). Con determina n. 639 del 29.12.2020, a seguito di apposita destinazione dell’importo di € 40.000,00, è stato approvato l’Avviso Comunale per sostegno al fitto delle abitazioni principali per le situazioni di emergenza socio-economica. Il termine di presentazione della domanda è il 19 gennaio alle ore 12:00. La domanda si può presentare attraverso l’apposita cassetta postale interna al Comune o via email all’indirizzo comune.meta@asmepec.it.

Lo ha annunciato anche il sindaco Giuseppe Tito attraverso un post su Facebook.