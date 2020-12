Meridbulloni: azienda insiste, su riassetto organizzativo e gli operai lottano su ogni fronte politico ed istituzionale

Lo stabilimento conta 81 dipendenti e genera un indotto di altre 15 unità.

“Le posizioni dell’azienda – ha detto il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino – sono al momento di assoluta chiusura a qualsiasi trattativa.

L’azienda è chiusa al confronto e sta mortificando i lavoratori e la città di Castellammare di Stabia tutta. Lavoratori di altissimo livello professionale a poche ore dal Natale attendono notizie sul proprio futuro”.

Nel corso dell’ incontro – ha aggiunto il sindaco – i delegati della “Merdibulloni s.p.a si sono mostrati irremovibili. Un comportamento che giudico assurdo ed irresponsabile”.

Il sindaco Cimmino si è recato allo stabilimento, in corso Alcide De Gasperi. ad incontrare i lavoratori che hanno effettuato un sit-in permanente e ancora oggi e a Natale li in lotta per i diritti di tutti i lavoratori della fabbrica da sempre modello di produttività.