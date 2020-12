Mercato Sorrento: ecco due rinforzi (Video)

Uno è un ritorno, Stefano Costantino, l’altro un new entry, Antonio D’Angelo

Sorrento – Arrivano nel Sorrento due rinforzi dal mercato ed uno è un ritorno, Stefano Costantino, l’altro un new entry, Antonio D’Angelo.

Il trentatreenne centrocampista nativo di Castellammare di Stabia, ritorna a vestire la casacca rossonera dopo che l’aveva indossata nel campionato 2019/20 che era stato cristallizzato a causa del Covid-19, dove aveva avuto 16 presenze realizzando anche una rete.

La sua carriera inizia proprio con i colori della squadra della costiera nella stagione 2004/05, poi dopo due anni passa al Savoia per un biennio, da questa stagione inizia la sua carriera che lo vede per la maggior parte calcare i campi della serie D, ma anche quelli della serie C2 e dell’Eccellenza. Il suo curriculum lo vede indossare molte casacche, dopo Sorrento e Savoia: Bitonto, Castiglione, Sant’Antonio Abate, Vigor Lamezia, Isola Liri, Gladiator, Terracina, Bastia 1924, Hercolaneum, Sorrento, Savoia 1908 ed in ultimo quella della Matese.

“Sono molto felice di tornare a casa – commenta Stefano Costantino – sono pronto a dare il massimo per questi colori. Ringrazio la società ed il direttore Amodio per l’ennesima dimostrazione di fiducia”.

La new entry è l’attaccante Antonio D’Angelo, nato a Napoli nel 1998, ha una buona esperienza in serie D, infatti ha vestito le maglie di Ischia Isola Verde, FC Francavilla, Pomigliano e Portici, all’attivo vanta 67 presenze (30 da titolare), le maggiori con Pomigliano e Portici, ha siglato 12 reti.

“Questa è una grandissima opportunità per mettermi in mostra – dichiara Antonio D’Angelo – spero di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa. Forza Sorrento!”.

GiSpa