Meghan Markle, Harry scambiato per un commesso durante lo shopping: l’incredibile errore e la reazione della coppia. Meghan Markle, Harry scambiato per un commesso durante lo shopping: l’incredibile errore e la reazione della coppia. I membri della Famiglia Reale sono tra le persone più popolari e conosciute del mondo. In ogni latitudine il volto della regina Elisabetta è familiare, ma non si può dire lo stesso per suo nipote Harry, scambiato per un commesso durante lo shopping natalizio. Probabilmente con l’allontanamento dalla Royal Family il rischio è di finire nel dimenticatoio.

Qualche giorno fa è capitata a Harry una disavventura: in un negozio di alberi di Natale in California un bambino piccolo gli è corso incontro scambiandolo per un commesso e chiedendogli informazioni. Il principe e sua moglie stavano scegliendo probabilmente l’abete da decorare nella sontuosa villa di Montecito e non si sarebbero mai aspettati di assistere a una scena simile.

A raccontare l’accaduto è uno dei venditori dello shop temporaneo chiamato “Big Wave Dave’s Christmas Trees & Pumpkin Patch”. Secondo quanto riporta il Mirror, il gestore James Almaguer ha raccontato che i duchi di Sussex erano in incognito e che devono essersi molto divertiti per questa breve parentesi di normalità. Entrambi hanno vissuto mesi difficili dopo la “fuga” dal Regno Unito e la perdita del secondo figlio. Il desiderio è di trascorrere le festività con il piccolo Archie nella serenità più totale.

Fonte Il Mattino