Medico di base positivo al covid nel salernitano: autorità impegnate nel contact tracing

Ha sintomi ed è in quarantena un medico di base di Camerota risultato positivo al Covid.

Si tratta del dottor Alfonso Esposito come indicato sulla pagina facebook del Comune di Camerota.

“Il dottore Alfonso Esposito è risultato positivo a coronavirus – si legge sulla pagina social dell’ente – . Si pregano i concittadini che sono entrati in contatto con il dottore negli ultimi giorni, di mettersi in contatto con il proprio medico di base. Le autorità sanitarie sono già impegnate nella ricostruzione dei contatti”.

Questa la nota dell’amministrazione comunale che questa mattina sarà in riunione con le autorità sanitarie per circoscrivere la catena di contagi. Tra le ipotesi dell’amministrazione quello di predisporre uno screening di massa per i cittadini.