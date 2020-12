“Mastro Panettone 2020”, Alessandro Russo di Tramonti porta a casa due riconoscimenti

Tramonti. Trionfa ancora una volta l’arte culinaria della Costiera amalfitana. Alessandro Russo, titolare de “Il giardino delle delizie” è stato inserito tra i Migliori 30 Panettoni d’Italia per la categoria Creativo al Cioccolato nella sfida “Mastro Panettone 2020”. Russo ha vinto i “Quattro panettoni” anche per il pandoro.

La Giuria tecnica composta da esperti del settore ha selezionato oltre 320 partecipanti: 50 gli iscritti alla categoria Miglior pandoro artigianale e solo 14 ammessi alla finale che si è tenuta in diretta, trasmessa in streaming in collegamento dall’Hotel Excelsior di Bari, a porte chiuse nel rispetto delle norme anti Covid.

Tra le categorie in gara il “Miglior panettone artigianale tradizionale”, titolo vinto da Matteo Papanice, pasticciere di Bari, “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato” assegnato a Francesco La Manna e Tinto Mohamed, titolari della pasticceria Mascolo di Visciano in provincia di Napoli e il “Miglior Pandoro d’Italia” vinto dal varesino Claudio Colombo.