La Juve Stabia potrebbe veder partire nella prossima sessione di mercato Alessandro Mastalli. Secondo quanto riportato da stabiachannel.it infatti il centrocampista piace in Serie B, e più precisamente alla Salernitana. Che come contropartita potrebbe girare alle Vespe Marco Firenze, attualmente in prestito al Novara. Per la mediana piace anche Andrea Cittadino, che in questa prima metà di campionato si è distinto a Bisceglie.