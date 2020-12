Massa Lubrense, venerdì 11 dicembre parte lo screening gratuito per la prevenzione del Covid.

Si partirà venerdì 11 dicembre con lo screening gratuito per la prevenzione del COVID 19 a Massa Lubrense.

I sei Comuni della Penisola Sorrentina hanno ricevuto in dono dalla MSC Foundation dell’armatore Gianluigi Aponte trentamila test antigenici Covid-19-Sars-Cov-2 da utilizzare per campagne di screening dei cittadini peninsulari. I kit sono stati distribuiti in base al numero di abitanti per Comune, a Massa Lubrense una dotazione di 5000 test.

L’Amministrazione Comunale impiegherà i test per effettuare uno screening mirato alle categorie di lavoratori maggiormente a contatto con il pubblico: i commercianti ed i dipendenti di esercizi commerciali, Forze dell’Ordine, dipendenti comunali, Protezione Civile, operatori ecologici, artigiani.

I tamponi saranno eseguiti presso la Sala delle Sirene della Casa Comunale da personale sanitario e parasanitario, che presterà gratuitamente e volontariamente la propria opera.

Si partirà venerdì 11 dicembre dalle ore 14:30 alle 18:30. L’accesso avverrà mediante prenotazione, telefonando al numero 081 533 94 66 dalle ore 9 alle 12:30 dei giorni feriali (escluso il sabato).

Sarà disponibile ai cittadini delle categorie interessate che vorranno sottoporsi al test, un calendario con 10 date per il mese di dicembre 2020 (allegato a questa comunicazione). Basterà solo compilare e firmare un consenso informato scaricabile dal sito del Comune o eventualmente fornito al momento. Il test, compresa l’accettazione, avrà un tempo di esecuzione di 5 minuti ed uno di lettura di 10 minuti . Nel caso in cui l’esito del test di screening risulti “non negativo” si deve poi procedere all’esecuzione di un tampone molecolare.

Dopo il primo screening di dicembre si procederà dal 2 al 6 gennaio 2021 con uno screening dedicato ad alunni, insegnanti , personale scolastico ed amministrativo in modo da assicurare un ritorno a scuola in sicurezza (tale campagna sarà oggetto di una successiva informativa).

“Invitiamo tutti coloro che appartengono alle categorie sopra indicate ad aderire all’iniziativa, -dichiara Sonia Bernardo, assessore alla Salute del Comune di Massa Lubrense- sottoporsi al test significa lavorare in sicurezza tutelando la propria salute e quella degli altri. Ringrazio a nome del sindaco e dell’Amministrazione Comunale la MSC e la Fondazione Sorrento per la donazione dei 5000 kit di tamponi rapidi antigenici e i tanti medici e paramedici di Massa Lubrense che hanno volontariamente e gratuitamente offerto la loro opera professionale aderendo all’iniziativa. Ci daranno la possibilità di effettuare campagne mirate che proseguiranno anche nei mesi di gennaio e febbraio.

CALENDARIO PER TAMPONI ANTIGENICI

11 – 30 DICEMBRE 2020

14:30 – 18:30 Sala delle Sirene- Piazza Vescovado

VENERDI’ 11 14:30 – 18:30

MARTEDI’ 15 14:30 – 18:30

GIOVEDI’ 17 14:30 – 18:30

VENERDI’ 18 14:30 – 18:30

SABATO 19 14:30 – 18:30

LUNEDI’ 21 14:30 – 18:30

MARTEDI’ 22 14:30 – 18:30

MERCOLEDI’ 23 14:30 – 18:30

MARTEDI’ 29 14:30 – 18:30

MERCOLEDI’ 30 14:30 – 18:30