Massa Lubrense: trattamento di Gori sulle reti fognarie per acque più pulite

Massa Lubrense. Sviluppare un modello digestione alternativo ed innovativo della rete fognaria al fine di consegnare all’ambiente acque sempre più pulite. L’impegno di Gori per ottimizzare il ciclo di depurazione delle acque passa anche attraverso l’innovazione e, in questo caso, la collaborazione con due start up, Idrabel e Soltar, con cui è stata avviata la sperimentazione di un sistema biologico che consente di degradare gli accumuli di materia organica presenti nella rete fognaria e nelle vasche degli impianti di sollevamento.

Lo scopo, infatti, è quello di ridurre il carico inquinante che arriva ai depuratori, prevenendo il rischio di sovraccarichi, cattivi odori e intasamenti, favorendo una gestione sempre più sostenibile delle infrastrutture. Il progetto, che sta dando risultati incoraggianti, consiste nell’installazione, all’interno degli impianti di sollevamento, di blocchi fissi che permettono il rilascio di microorganismi, e nell’applicazione settimanale, nei capitesta della rete fognaria comunale, di un prodotto granulare sempre composto da microorganismi in grado di dissolvere nel tempo e con costanza tutti gli accumuli organici presenti. Una criticità particolarmente frequente soprattutto nei territori, come Massa Lubrense, caratterizzati da numerosi dislivelli e da incrementi stagionali di popolazione considerevoli.

“Grazie all’utilizzo di queste nuove tecnologie, che stanno dando ottimi risultati e per questo interesseranno anche altri comuni, diventiamo protagonisti di un’azione unica, che ci consentirà di utilizzare la rete fognaria non come un mero mezzo di trasporto dei liquami verso il depuratore, ma come un vero e proprio bioreattore – sottolinea l’Amministratore Delegato di GORI, Giovanni Paolo Marati – In tal modo, saremo in grado di ridurre l’impatto ambientale del convogliamento dei reflui e di migliorare ulteriormente la qualità del servizio di depurazione, con un approccio sempre più attento alla sostenibilità ambientale”.

Tuttavia, per raggiungere una gestione ottimale e sostenibile del servizio idrico, è indispensabile la collaborazione dei cittadini e delle utenze commerciali. È fondamentale, al fine di ridurre il sovraccarico della rete fognaria, evitare di utilizzare gli scarichi domestici per disfarsi di rifiuti solidi e sanitari e, inoltre, separare gli oli e i grassi utilizzando il sistema comunale previsto per il loro smaltimento.