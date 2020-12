Massa Lubrense, nella chiesa di Nerano il presepe per ricordare lo sbarco dei migranti del 17 novembre

Massa Lubrense. Lo scorso 17 novembre alla Baia di Ieranto sbarcarono nella tarda serata 16 migranti e fu subito una gara di generosità tra gli abitanti della frazione di Nerano per poter aiutare e dare conforto a queste persone in difficoltà, offrendo cibo, indumenti ed un posto caldo in cui poter trascorrere la notte. Un gesto di solidarietà che Don Michele Di Martino, parroco di Nerano, ha voluto ricordare con il presepe allestito in chiesa con una barca, degli zaini e dei giubbotti di salvataggio.