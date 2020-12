Massa Lubrense, “Mi spendo per te”: oltre ai generi alimentari anche giocattoli in dono per i bambini fino ai 13 anni.

TABLET SOSPESO – GIOCATTOLI IN DONO

Insieme al pacco di generi alimentari e detersivi raccolti con l’iniziativa “MI SPENDO PER TE” le famiglie di Massa Lubrense in difficoltà, con bambini fino a 13 anni, riceveranno anche un giocattolo. L’iniziativa è nata dalla collaborazione con Eugenia Di Leva di Sorrento che è stata ideatrice anche del “tablet sospeso”.

Grazie alla collaborazione tra Eugenia Di Leva, Antonella Caputo, Delegata alla pubblica istruzione e iniziative per l’infanzia, Mina Minieri, Delegata alle Politiche Sociali e la Protezione Civile di Massa Lubrense, in occasione della prossima distribuzione dei beni di prima necessità alle famiglie monitorate dai Servizi Sociali, sarà consegnato anche un dono a tutti i bambini e i ragazzi. Un lavoro di collaborazione tra volontari ed istituzione, nel più assoluto rispetto della privacy, che ha permesso di preparare i doni adatti ai bambini conteggiati in modalità aggregata per fascia di età e genere.

Un grazie di cuore ad Eugenia ed a quanti hanno donato i giocattoli, che sono tutti nuovi e che saranno certamente la gioia per i più piccoli.