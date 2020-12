Massa Lubrense. Mario Gargiulo uno dei tecnici nella squadra del campione Schumacher Jr nel campionato del mondo di Formula 2 con il team Prema. E nello staff del team c’è anche il nostro ingegnere Mario Gargiulo al quale vanno le congratulazioni ed i complimenti miei dei miei Vistatori sparsi per il mondo, della Folgore Massa dalla cui pagina ho appreso la notizia che adesso condivido con Voi e di tutti i Massesi:

Dalla pagina Facebook della Folgore:

Oggi la nostra vetrina è per un massese straordinario

Il suo volto è appena apparso su tutti i TG Nazionali

Si è laureato Campione del Mondo con il Team Prema di Formula 2 che ha visto trionfare Mick Schumacher, figlio del più volte campione del mondo Michael

Il suo nome è Mario Gargiulo, ingegnere del Team Prema che sale sul gradino più alto del podio.

Un esempio di eccellenza, nello sport e nella vita. Una motivazione anche per tutti noi a fare sempre meglio in vista del prossimo rientro sul rettangolo di gioco.

Grande Mario !

Complimenti dalla famiglia Folgore