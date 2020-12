Massa Lubrense: la minoranza rinuncia all’indennità

Massa Lubrense. I consiglieri comunali del gruppo “Insieme per Massa Lubrense” hanno deciso di rinunciare all’indennità. L’annuncio arriva con un comunicato del movimento coordinato dall’ex assessore con delega al bilancio Liberato Staiano. «Già prima dell’ultimo consiglio comunale i nostri tre consiglieri hanno presentato una formale rinuncia al gettone di presenza, invitando il Comune di Massa Lubrense a reimpiegare queste risorse all’interno dello striminzito bilancio comunale – si legge in una nota dell’associazione – Si potrà dire che non è tanto, che forse è una “goccia nel mare”, ma si tratta di un piccolo gesto. Perché non lo fanno anche gli altri consiglieri comunali? Si potrebbe dare un po’ di ossigeno al bilancio e testimoniare la nostra vicinanza a quanti vivono un momento di difficoltà. Tutti sono bravi ad indicare i difetti e i peccati altrui, ma pochi si spendono in prima persona. Serve una seria assunzione di responsabilità per fare politica, perché non si tratta di un mestiere, ma di una missione caratterizzata dallo spirito di servizio. Alcuni politici hanno scambiato il Comune per una sede periferica dell’ufficio di collocamento, non per la casa di tutti i massesi. Molti credono che la carica che rivestono sia un’esperienza da mettere a curriculum, un modo per accreditarsi nel panorama professionale e accrescere il proprio giro di affari. In realtà un consigliere comunale deve conoscere i bisogni della cittadinanza, deve comprendere quali sono le esigenze della propria città, senza farsi guidare dal proprio interesse. Perciò invitiamo tutti i membri del consiglio comunale a formalizzare la rinuncia al gettone di presenza, in modo da realizzare un fondo per il soccorso dei più bisognosi. Scendete dai vostri piedistalli, dimenticate le vostre granitiche certezze, a Natale molti massesi non potranno fare un regalo ai propri figli, non potranno respirare quell’aria di festa che dovrebbe caratterizzare ogni famiglia. Soffiare sul fuoco della rabbia non serve a nulla, collaboriamo senza egoismi e sotterfugi».