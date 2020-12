Massa Lubrense, la distribuzione di un dono ali ultrasettantacinquenni. Ecco quanto ha scritto il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli sulla sua pagina Facebook:

E’ in distribuzione in questi giorni un piccolo pensiero per augurare Buon Natale agli ultrasettantacinquenni di Massa Lubrense da parte dell’Amministrazione Comunale e del Centro Anziani. A distribuirlo direttamente a casa dei nostri over 75 i volontari delle Associazioni e delle Confraternite che hanno contribuito fattivamente alle recenti iniziative di solidarietà.

Quindi se in questi giorni busserà qualcuno alla porta dei nostri nonni per consegnare un piccolo pacchetto potete tranquillamente aprire. Il dono è accompagnato da un biglietto augurale. Non c’è bisogno di firmare nessun documento, basterà solamente accettare il regalino.

“Quest’anno viviamo un Natale molto particolare -commenta Mina Minieri consigliere delegato alle Politiche Sociali- non potremo vederci per il pranzo, non potremo scambiarci gli auguri da vicino, non potremo abbracciarci. Allora abbiamo pensato ad un pensiero per i nostri ultra settantacinquenni. Lo abbiamo fatto rispolverando le tradizioni di una volta, quando con un piccolo dono si auguravano momenti belli”.

Per quanti non si trovassero in casa al momento della consegna sarà possibile ritirare il regalo giovedì 7 gennaio presso la Sala delle Sirene in Piazza Vescovado, anche attraverso un parente o conoscente mostrando un documento di identità dell’over 75.