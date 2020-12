Massa Lubrense. La Pro Loco ha realizzato un bellissimo video con delle immagini mozzafiato e lo accompagnato con il seguente post: «Il Covid 19, soprattutto per le Associazioni come la nostra, assomiglia più ad un tempo sospeso. Un enorme pausa in una vita frenetica scandita dalle molteplici attività volte a promuovere il territorio, a farlo conoscere agli ospiti ed a farlo riscoprire ai ragazzi. Ma chi ci conosce sa’ che “con le mani in mano” non riusciamo a stare. Alcune progettualità sono in divenire ed altre, come questa, sono pronte. Sembra strano, di questi tempi, parlare di promozione di un turismo che non c’è, ma la voglia di ritornare alla normalità, con tutte le dovute cautele, è tanta e la conferma che il nostro territorio interessi fette di utenza sempre maggiori, l’abbiamo avuta anche durante il “liberi tutti” della scorsa estate.

E proprio in estate abbiamo intrapreso un’ottima collaborazione con Giovanni Gargiulo. Giovanni è un ragazzo di Massa Lubrense, lavora come guida escursionistica con Sorrento Hiking ed è un appassionato di fotografia. È uno di quei talenti di cui, per fortuna, Massa è foriera e che ci piacerebbe, DPCM permettendo, farvi conoscere meglio attraverso alcuni progetti in itinere che lo vedono coinvolto. Al momento, insieme a lui, abbiamo cercato gli scorci massesi più belli. Giovanni ha percorso tutto il territorio, cercando per ogni frazione un luogo, una prospettiva, che la connotasse al meglio. Oltre al video, per ogni immagine, sono in corso di stampa le cartoline.

Insomma una sorta di restyling che consentirà di dare una nuova prospettiva alle immagini del territorio lubrense. Perché le foto di Giovanni Gargiulo, proprio come la sua persona, hanno il delicato potere di “bucare lo schermo”. Un ulteriore ringraziamento va ad Amalia Guarracino per l’ottimo montaggio del video.

Il video è sì un invito ai futuri ospiti del nostro territorio ed un nostro personale augurio di rinascita in un momento così buio per tutti noi, ma è dedicato ad un amico della Pro Loco che il Covid si è portato via troppo in fretta: Carlo Franco.

Durante i suoi soggiorni estivi Carlo eleggeva la nostra Pro Loco a suo “ufficio” per l’invio di email; ma era un’amorevole scusa per poter passare del tempo insieme. Momenti che per noi erano sempre fonte di arricchimento culturale. In pochi sanno che fu’ proprio Carlo a dare il nome alla nostra prima brochure “Il paradiso è qui”. Mentre noi ci arrovellavamo sul titolo Carlo, da maestro di giornalismo qual era ci spiazzò: “Non ci girate troppo intorno – ci disse – Il paradiso è qui!” A te Carlo… Dovunque tu sia».