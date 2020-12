Massa Lubrense. Gori comunica che il guasto improvviso nel Comune è stato risolto.

Le zone interessate erano:

Via Gesine, Via Lì Galli, Via Giuseppe Gargiulo, Via Grotte Veccaro ed in tutte le traverse della zona.

Inizialmente avevamo detto che si sarebbe risolto per le 21, fortunatamente è successo prima.