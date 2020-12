Massa Lubrense, gli auguri del sindaco Lorenzo Balducelli: “La luce del Natale ci offre speranza, coraggio, forza”

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, con un post sulla sua pagina Facebook, formula gli auguri di Natale: “E’ Natale. Non si direbbe. Mai l’avremmo immaginato così. Eppure lo stiamo vivendo. Tante cose sono cambiate. Sono tanti i modi di fare che per necessità abbiamo adattato. Sono dieci mesi che le nostre vite sono stravolte e un po’ sospese. Abbiamo perso le nostre certezze. Abbiamo scoperto le nostre fragilità. Sono venute fuori tante nostre paure. Ci sentiamo tutti piccoli piccoli, come un Bambino che nasce tra difficoltà, precarietà, silenzi, buio.

In tutte queste difficoltà il Natale è una luce. Sì, nel buio di questo tempo la luce del Natale ci offre speranza, coraggio, forza. Dico questo con la consapevolezza che le difficoltà non sono passate e che ci resta ancora un periodo difficile da superare. Ci sono però segnali incoraggianti che ci fanno ben sperare. Sta per iniziare una lunga stagione vaccinale che durerà diversi mesi ma che ci riporterà verso la normalità. Finalmente.

E’ con tutti questi sentimenti nel cuore, con queste preoccupazioni, con queste speranze che vi auguro un Natale semplice, essenziale, vero. Buon Natale”.