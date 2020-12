Massa Lubrense, Gara automobilistica Nastro d’Oro in diretta con Positanonews.

Questo fine settimana, si riaccendono i motori e torna un appuntamento fisso del motorsport , il Trofeo Città di Massa Lubrense. La gara partenopea, giunta all’edizione numero 21, segna la chiusura della stagione 2020. In Penisola Sorrentina, non poteva non mancare il forte pilota Alberto Scarafone. Il driver ciociaro, tra i piloti della Drc, è al via al volante della sua Formula Gloria: questo per lui, “slalomista” da oltre un ventennio è primo impegno in gare di questa tipologia in una stagione travagliata.

La competizione organizzata dalla Rombo Team di Napoli, è cominciata oggi, domenica 13 dicembre, alle ore 9.00 sullo storico tratto stradale “Nastro D’oro “, già teatro di “duelli” motoristici, sia slalom che di rally.

A seguire in diretta l’evento per Positanonews sono Lucio Esposito e Sara Ciocio.