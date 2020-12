Massa Lubrense, da domani riapre il mercatino settimanale di San Francesco

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “In considerazione del passaggio dalla zona rossa a quella arancione, riaprirà, da domani 11 dicembre il mercatino settimanale di San Francesco. Ci saranno nuove prescrizioni per gli ambulanti che procederanno ad un diverso montaggio delle bancarelle al fine di aumentare lo spazio per il passaggio in sicurezza per i clienti. Inoltre all’ingresso sarà misurata la temperatura e saranno a disposizione dispenser con gel igienizzante”.