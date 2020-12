Massa Lubrense accende le luci di Natale nel segno della semplicità

Anche Massa Lubrense si illumina per le prossime festività natalizie, pur scegliendo la linea della semplicità. Ecco le parole del vicesindaco Giovanna Staiano pubblicate in un post sulla sua pagina Facebook: “A Massa Lubrense si sono accese le luminarie programmate per le prossime festività natalizie. Luci semplici, simboliche che illuminano gli alberi di Natale montati in ogni piazza di ogni frazione. Non vi abbiamo voluto rinunziare, decidendo piuttosto una spesa minima, avendo trasferito tutte le somme solitamente stanziate negli anni passati per interventi di natura sociale. Non è stato possibile come gli altri anni ritrovarsi tutti insieme per assistere alla accensione, ma ci auguriamo che ogni cittadino che ha visto nella piazza del proprio paese un alberello illuminato lo abbia considerato un segno di speranza, di unione, di sostegno reciproco. Luci che si uniscono a quelle già installate in alcune comunità spontaneamente da alcuni commercianti o da sponsor privati, a dimostrazione di un desiderio di condivisione. Con questo gesto ci auguriamo di poter contribuire in un momento così difficile a tener viva la magia del Natale e ciò soprattutto per i bambini sperando di potergli restituire un pizzico di gioia e serenità”.