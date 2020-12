Martedì 22 dicembre il concerto benefico del tenore pop Giuseppe Gambi: iniziativa con Scuderia Vesuvio di Agerola e Sorrento. In data 22 dicembre ci sarà il concerto del tenore Pop Giuseppe Gambi in collaborazione con l’Associazione Angeli della musica e L’Associazione Onlus Gioia di vivere, un evento benefico che dalla Campania del teatro salotto Troisi dove verrà trasmesso via streaming. il concerto benefico è un evento da non perdere anche perché ci saranno in palio dei premi fantastici abbinati ad una lotteria.

Trasmesso sia su diretta Facebook che su canale televisivo.

I fortunati che riusciranno ad aggiudicarsi i premi avranno verranno invitati a partecipare alla diretta insieme al tenore il giorno del concerto.

Una parte del ricavato della serata verrà donato all’ ospedale San Gerardo di Monza Progetto: studio valutativo sui fratelli dei bambini malati di leucemia/linfoma. Progetto del dr. Jankovi

L’offerta per partecipare alla lotteria è di 5€, a chi acquisterà i biglietti virtuali che vive in Campania, verrà dato inoltre un gadget a sorpresa ed il cd di Natale del artista Gambi

Estrazione dei numeri avverrà le sera stessa attraverso estrazione in diretta. Il concerto sarà alle ore 18.30 vi aspettiamo! Ringraziamo la Scuderia Vesuvio e la Medemical care.