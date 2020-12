Mareggiata distruttiva ad Amalfi: danni al porto, si solleva la pavimentazione – FOTO

L’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile lo aveva preannunciato: criticità idrogeologica di livello giallo valevole sull’intero territorio. A testimoniare quanto avvenuto ieri in tarda serata sono le immagini, i video, e il reportage di questa mattina sui danni ingenti alle spiagge della costiera amalfitana.

Il comune di Amalfi, tuttavia, risulta tra i più colpiti dalle mareggiate: scene di un film già visto, come a novembre 2019, al molo Darsena, dove la pavimentazione è saltata via a causa delle acque impetuose che non le hanno lasciato scampo. Intanto ci raccontano anche di danni notevoli anche in centro storico segnati dal maltempo.