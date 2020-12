Cava de’ Tirreni, Marco “Gennarino” Pisapia raccoglie i fondi per l’intervento di Zaira

Le sue telefonate surreali a molti personaggi politici tra cui ‘Pippino’ (Giuseppe Conte), a ‘Bicienzo’ (Vincenzo de Luca) o a ‘Bucinzino’ (Vincenzo Servalli), hanno fatto di Gennarino Pandemia, alias Marco Pisapia, avvocato cavese, una vera e propria icona popolare metelliana. Il suo linguaggio ‘popolare’, il suo fustigare con intelligenza ed ironia, ne hanno fatto un novello ‘Masaniello’, in forma ironica e non violenta, seguito da migliaia di persone che si rivedono in quelle ‘telefonate’ confidenziali.