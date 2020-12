Maradona ricordato a Domenica In, l’Italia si commuove Premetto che non sono un tifoso, mi piace il calcio, mi appassiono, sono un italiano.. Ma non sono un tifoso.. oggi vedendo sulla Rai Hugo Maradona e Ciro Ferrara mi è venuto da piangere. Galeazzi ha ricordato la scena nello spogliatoio, Ciro Ferrara ha recitato una poesia , Diego Maradona nei video di repertorio dello scudetto “Napoli è casa mia”. Hugo Maradona ha poi concluso “Chiedo solo rispetto”.