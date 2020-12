Maradona: De Laurentiis, idea vincente intitolargli stadio

“Lo abbiamo adesso – ha detto – è stata anche un’idea di de Magistris che io rispetto e condivido, ovviamente c’è già chi alza polemiche dicendo che bisognava tenere San Paolo nel nome.

Io penso che per uno stadio di una squadra importante che gioca in Europa e nel mondo chiamarsi Maradona Stadium sia la cosa più vincente, anche perché in questo stadio dovremo ancora giocarci per tanti anni e fare ancora tanti lavori. Oggi pomeriggio da de Magistris affronteremo il discorso di come creare all’interno dello stadio 5mila o 10mila metri quadri per fare un museo virtuale dedicato anche a Napoli e Maradona dove i vari visitatori potranno, mettendosi un casco per il virtuale, partecipare alle partite e giocare con o contro Maradona e contro altri beniamini del calcio attuale o del passato”.

De Laurentiis ha quindi annunciato un incontro con il sindaco di Napoli de Magistris: “la maretta con il Comune – ha detto – ce l’abbiamo avuta 3-4 anni fa poi ci siamo messi d’accordo su tutto abbiamo rinnovato la convenzione per i prossimi anni quindi la maretta è scomparsa”.