Maradona Angelo sotto l’albero di Natale a Piazza Tasso l’idea di Antonio Cafiero a Sorrento . Il famoso titolare della pasticceria “Primavera” in piazza con il Maradona Angelo , il campione che ha portato lo scudetto a Napoli rimarrà per tanti nella memoria in Campania

Autori Pierino Galano Tonino omm e fierr