Maltempo in Campania : bomba d’acqua si abbatte nella notte e allaga le strade tra Salerno e Pellezzano, piogge a dirotto in Costa d’ amalfi, per la Costiera amalfitana, mentre in Penisola sorrentina oltre alla pioggia i black out fra Piano di Sorrento e Meta . Continuano le abbondanti precipitazioni e le raffiche di vento che da più di qualche giorno stanno mettendo in crisi le province di Napoli e Salerno in Campania . E le previsioni meteo non sono affatto incoraggianti. Tutta la giornata dell’Immacolata sarà caratterizzata da nubifragi. Ma anche mercoledì e giovedì sono previsti condizioni climatiche avverse.