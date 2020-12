Maltempo a Scala, albero abbattuto dal vento: prestare attenzione nei pressi del ristorante Zi’ Antonio. Riportiamo di seguito quanto scritto ad informazione dei concittadini sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Scala, in Costiera Amalfitana:

Si chiede di prestare attenzione nei pressi del ristorante Zi’ Antonio, il forte vento ha abbattuto un albero.

Siamo già al lavoro per la rimozione ed il territorio è monitorato, ma si raccomanda vivamente di non uscire di casa se non strettamente necessario.